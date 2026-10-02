ग्वालियर में दीपावली से पहले तत्काल टिकट की दलाली पकड़ी, 2 आरोपियों से 43 हजार के टिकट बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली और त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग के बीच तत्काल टिकट की दलाली का मामला सामने आया है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ग्वालियर आरक्षण केंद्र की तत्काल टिकट खिड़की पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

उनके कब्जे से भविष्य की यात्रा के चार आरक्षित ई-टिकट और बीते दिनों की यात्रा के 18 ई-टिकट मिले हैं। इन सभी टिकटों की कुल कीमत 43,703.65 रुपये है। इसके अलावा 4300 रुपये नकद और दो मोबाइल भी बरामद किए गए हैं।