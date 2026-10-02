ग्वालियर में दीपावली से पहले तत्काल टिकट की दलाली पकड़ी, 2 आरोपियों से 43 हजार के टिकट बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली और त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग के बीच तत्काल टिकट की दलाली का मामला सामने आया है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ग्वालियर आरक्षण केंद्र की तत्काल टिकट खिड़की पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
उनके कब्जे से भविष्य की यात्रा के चार आरक्षित ई-टिकट और बीते दिनों की यात्रा के 18 ई-टिकट मिले हैं। इन सभी टिकटों की कुल कीमत 43,703.65 रुपये है। इसके अलावा 4300 रुपये नकद और दो मोबाइल भी बरामद किए गए हैं।
जांच में सामने आया कि आरोपित व्यक्तिगत आईआरसीटीसी उपयोगकर्ता पहचान के जरिए ऑनलाइन आरक्षित ई-टिकट बुक करते थे। इसके बाद यात्रियों और ग्राहकों को तत्काल टिकट उपलब्ध कराने के नाम पर प्रति टिकट 1000 से 1200 रुपये अतिरिक्त वसूलते थे। आरपीएफ ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्ज किया है।
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