पानी के संकट से हजार बिस्तर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में डायलिसिस बंद, मरीज परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज देने के दावों के बीच पानी की सप्लाई बाधित होने से डायलिसिस जैसी जरूरी सेवा प्रभावित हो गई। पीएचई की 600 एमएम की मुख्य पाइपलाइन फूटने से सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शुक्रवार दोपहर से पानी का संकट बना हुआ है। इसका असर शनिवार को डायलिसिस सेवा पर पड़ा।

डायलिसिस कराने पहुंचे मरीजों को वापस लौटना पड़ा, जबकि कुछ मरीजों को हजार बिस्तर अस्पताल भेजा गया। सुपर स्पेशियलिटी में रोजाना 25 से 30 मरीजों की डायलिसिस होती है। ऐसे में पानी की सप्लाई बंद होने से मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ा।