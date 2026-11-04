सिंधिया राजपरिवार संपत्ति बंटवारा विवाद, ज्योतिरादित्य की बड़ी बुआ की बेटी ने सबूत पेश करने को मांगा समय

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। की करीब 41 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। इसमें प्रतिमा देवी ने धोखाधड़ी से हस्ताक्षर करवाए जाने के आरोप के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा। सिंधिया राजपरिवार की करीब 41 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। इसमें प्रतिमा देवी ने धोखाधड़ी से हस्ताक्षर करवाए जाने के आरोप के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा।

प्रतिमा देवी ने 30 नवंबर तक समय दिए जाने की मांग आवेदन के माध्यम से की, लेकिन कोर्ट ने 18 नवंबर तक का समय दिया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि समय दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।