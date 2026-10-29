सिंधिया राजपरिवार संपत्ति विवाद: कोर्ट ने मामले की तारीख बढ़ाई; अब चार नवंबर को होगी सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। सिंधिया राजपरिवार की करीब 41 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में अब चार नवंबर को सुनवाई होगी। गुरूवार को यह सुनवाई नियत थी लेकिन जिला कोर्ट में तिथि आगे बढ़ गई। अब यह पूरा मामला समझौते पर हस्ताक्षर की वैधता पर केंद्रित हो गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सुनवाई चल रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिवंगत बड़ी बुआ पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा राणा के बयान दर्ज किए जाने हैं। प्रतिमा ने आरोप लगाया है कि उनसे धोखाधड़ी कर समझौता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराए गए थे।