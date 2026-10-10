ग्वालियर पुलिस की कमजोर जांच पर कोर्ट ने उठाए सवाल, गवाहों और सबूतों की कमी से आरोपी को किया गया बरी

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। जिला कोर्ट ने लूट और अवैध हथियार रखने के मामले में पुलिस की जांच और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपित अमित उर्फ प्यारे उर्फ संजय शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।

अदालत के फैसले में कहा गया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। निर्णय ने पुलिस की विवेचना में आई कमियों को सवालों के घेरे में लिया है।