मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gwalior: Diwali पर ट्रेनों में बेकाबू भीड़, 10 हजार जनरल टिकट बिके; स्लीपर-एसी तक भरे

    दीपावली के एक दिन पहले ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्थिति संभालने के लिए मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने स्वयं व्यवस्थाओं की कमान संभाली और कर्मचारियों की ड्यूटी का समय बढ़ा दिया। भीड़ नियंत्रित करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की एक कंपनी तैनात की गई। वहीं सभी वाणिज्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर उन्हें ड्यूटी पर लगाया गया।

    By Priyank Sharma
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 20 Oct 2025 04:30:37 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 20 Oct 2025 04:30:37 AM (IST)
    Gwalior: Diwali पर ट्रेनों में बेकाबू भीड़, 10 हजार जनरल टिकट बिके; स्लीपर-एसी तक भरे
    Diwali पर ट्रेनों में बेकाबू भीड़

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली के एक दिन पहले ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्थिति संभालने के लिए मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने स्वयं व्यवस्थाओं की कमान संभाली और कर्मचारियों की ड्यूटी का समय बढ़ा दिया। भीड़ नियंत्रित करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की एक कंपनी तैनात की गई। वहीं सभी वाणिज्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर उन्हें ड्यूटी पर लगाया गया।

    रविवार को स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंची हर ट्रेन खचाखच भरी नजर आई। यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में खासी परेशानी हुई। दिल्ली, भोपाल, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर और जबलपुर से आने वाली ट्रेनों में बड़ी संख्या में यात्री ग्वालियर पहुंचे। वहीं ग्वालियर से भी हजारों यात्री ट्रेनों में सवार हुए। रविवार को स्टेशन पर करीब 10 हजार अनारक्षित टिकट बिके।


    ट्रेनों में गैलरी तक भरी भीड़

    छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, श्रीधाम एक्सप्रेस और मंगला एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के जनरल कोच इस कदर भरे रहे कि यात्रियों को शौचालय और गैलरियों में भी खड़ा होना पड़ा। आरक्षित टिकट न मिलने से कई लोग सामान्य टिकट लेकर स्लीपर कोचों में चढ़ गए, जिससे आरक्षण वाले यात्रियों को भी दिक्कत हुई। भीड़ इतनी थी कि कई लोग सामान्य बोगियों में चढ़ भी नहीं पाए।

    सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

    त्योहार की भीड़ को देखते हुए स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी रही। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने प्लेटफार्म, यात्री प्रतीक्षालय, वीआईपी लाउंज, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्सल कार्यालय और बुकिंग ऑफिस में निगरानी रखी। आउटर पर भी गश्त की गई ताकि असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखा जा सके।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.