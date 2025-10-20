Gwalior: Diwali पर ट्रेनों में बेकाबू भीड़, 10 हजार जनरल टिकट बिके; स्लीपर-एसी तक भरे

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली के एक दिन पहले ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्थिति संभालने के लिए मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने स्वयं व्यवस्थाओं की कमान संभाली और कर्मचारियों की ड्यूटी का समय बढ़ा दिया। भीड़ नियंत्रित करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की एक कंपनी तैनात की गई। वहीं सभी वाणिज्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर उन्हें ड्यूटी पर लगाया गया।

रविवार को स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंची हर ट्रेन खचाखच भरी नजर आई। यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में खासी परेशानी हुई। दिल्ली, भोपाल, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर और जबलपुर से आने वाली ट्रेनों में बड़ी संख्या में यात्री ग्वालियर पहुंचे। वहीं ग्वालियर से भी हजारों यात्री ट्रेनों में सवार हुए। रविवार को स्टेशन पर करीब 10 हजार अनारक्षित टिकट बिके।