सेहत के साथ खिलवाड़... इंदौर में असली घी के नाम पर बेच रहे वनस्पति, रिपोर्ट में खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: खानपान के लिए देशभर में प्रसिद्ध इंदौर में मिलावटखोर सक्रिय हो गए है। यहां असली घी के नाम पर आम जनता को वनस्पती बेचा रहा है। पालदा स्थित श्री राम मिल्क फूड डेरी इंडस्ट्रीज से विभिन्न ब्रांड एवं पैकिंग के घी के 10 नमूने लिए गए थे, इनमें से सात सैंपल जांच में फेल पाए गए है।

जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि घी में बड़ी मात्रा में वनस्पति मिलाई गई थी। जो खाद्य नियमों का उल्लंघन है, साथ ही आम लोगों की सेहत को भी इससे नुकसान पहुंचता है। यहां फर्म नरेंद्र कुमार गुप्ता की है। वह लंबे समये से इसी प्रकार घी के नाम पर आम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है।