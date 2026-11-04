दुर्ग-निजामुद्दीन फेस्टिवल स्पेशल अब 5 नवंबर को चलेगी, रेलवे ने बदली तारीख

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। त्योहारी सीजन में ग्वालियर से दिल्ली और छत्तीसगढ़ की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के दूसरे फेरे में बदलाव किया गया है। रेलवे ने इस ट्रेन की पहले से घोषित तारीखों को निरस्त कर संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।
अब दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन के लिए ट्रेन पांच नवंबर को रवाना होगी, जबकि वापसी में छह नवंबर को हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग के लिए चलेगी। पहले इस स्पेशल ट्रेन का संचालन आठ नवंबर को दुर्ग से और नौ नवंबर को निजामुद्दीन से प्रस्तावित था। संशोधित कार्यक्रम के तहत दुर्ग से चलने वाली ट्रेन का नंबर 08751 के स्थान पर 08753 और निजामुद्दीन से चलने वाली ट्रेन का नंबर 08752 के स्थान पर 08754 कर दिया गया है।
ग्वालियर के यात्रियों के लिए यह ट्रेन दिल्ली और दुर्ग के बीच यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प है। हालांकि, रेलवे की ओर से जारी संशोधित सूचना में ग्वालियर स्टेशन पर इसके आगमन और प्रस्थान का समय नहीं दिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले संशोधित तारीख और ट्रेन नंबर की जानकारी जरूर जांच लें।
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