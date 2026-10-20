ग्वालियर के शीतला माता मंदिर हादसे में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत, 16 पर पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शीतला माता मंदिर दुर्घटना में चोट लगने से घायल 78 वर्षीय मोतीलाल प्रजापति की प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। वह ग्राम सातऊ, गिर्द के रहने वाले थे और हादसे के बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए लिंक अस्पताल में ले गए थे। अस्पताल में बुजुर्ग का इलाज चल रहा था।

मरीज को चोट लगने के कारण खून की नली में थक्का जमने (सुपरफिसिअल फ़ीमोरल थ्रोम्बोसिस) से निधन हो गया। मोतीलाल प्रजापति को 2024 में हार्ट की बीमारी के कारण एक स्टेंट लगवा चुके थे। हादसे के बाद से अस्पताल में भर्ती सभी घायलों की सीएमएचओ निगरानी कर रहे हैं। सोमवार शाम ही वे मरीज का हाल जानने पहुंचे थे। मंगलवार सुबह 6.15 पर उनका निधन हो गया।