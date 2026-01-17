ग्वालियर-चंबल में जिंदा लोगों को मृत दिखाकर करोड़ों का खेल, पीएम जीवन ज्योति योजना में फर्जीवाड़ा, बैंक और निगम कर्मियों पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने एक और एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में तीन लोगों सहित नगर निगम ग्वालियर की जन्म-मृत्यु शाखा के तत्कालीन कर्मचारियों और बैंक ऑफ इंडिया श्योपुर के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

जांच एजेंसी के सामने यह तथ्य आया है कि इस मामले में ग्वालियर ही नहीं, बल्कि चंबल संभाग में भी एक संगठित गिरोह सक्रिय था, जिसने शासन को करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई। इनके खिलाफ मामला दर्ज आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने दीपमाला मिश्रा, जिगनेश प्रजापति, नवीन मित्तल और पूजा कुमारी सहित नगर निगम ग्वालियर की जन्म- मृत्यु शाखा के तत्कालीन कर्मचारियों तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा श्योपुर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। जीवित व्यक्तियों को मृत और मृत व्यक्तियों को जीवित का खेल बता दें कि ग्वालियर–चंबल संभाग में कई गिरोह संगठित होकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जीवित व्यक्तियों को मृत और मृत व्यक्तियों को जीवित बताकर कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा राशि निकाल रहे थे, जिससे शासन को करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति हुई। इसका खुलासा नईदुनिया ने किया था।