असली वर्दी में नकली पुलिस... नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी भी करता था, तीन साथी भी पकड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हाईवे पर पुलिस बनकर ट्रक और डंपर चालकों से वसूली करने के साथ ही पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला शातिर बदमाश पकड़ा गया है। उसके साथ तीन साथी भी पकड़े गए हैं। यह चारों वर्दी पहनकर पुलिस बन जाते थे। हाईवे पर चेकिंग प्वाइंट लगाते और वाहन चालकों से वसूली करते थे। ग्वालियर के एक दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने जब पड़ताल की, तब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। चारों सागर के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है।

जबरन यह नियुक्ति पत्र टाइप करवाए रजिस्ट्रार कार्यालय के पास लीगल हाउस के नाम से दुकान चलाने वाला वैभव पाल टाइपिस्ट है। उसकी दुकान पर टाइपिंग और फोटोकापी होती है। कुछ दिन पहले स्कार्पियो गाड़ी से दुकान पर एक युवक पहुंचा। वह खुद को मप्र पुलिस में दारोगा बताता था। उसने वैभव से कहा कि वह ग्वालियर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ है। उसे कुछ नियुक्ति पत्र टाइप करवाने हैं। उसने जबरन यह नियुक्ति पत्र टाइप करवाए। फिर उसने तीन युवकों को और भेजा।