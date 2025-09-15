किसानों की बढ़ने वाली है टेंशन, मौसम के इस तेवर से इन फसलों को नुकसान, कृषि विज्ञानी भी चिंतित

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मानसून की अभी विदाई नहीं हुई है और अभी वर्षा की उम्मीद भी है। लेकिन शहर व अंचल में 6 सितंबर से पानी बरसा भी नहीं है। ऐसे में तेज धूप निकल रही है और तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बीच में वर्षा नहीं हुई और इसी तरह का मौसम रहा तो आगामी महीने से शुरू होने वाली रबी की फसल की बुवाई के लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि तेज धूप व बढ़ते हुए तापमान की वजह से जमीन की नमी तेजी से गायब हो रही है और बुवाई के बाद भी तापमान इसी तरह रहा तो फसल उगने के बाद उसके झुलसने का खतरा पैदा हो जाएगा।

रबी की बुवाई का काम अक्टूबर से होता है शुरू यहां बता दें कि अंचल में रबी की बुवाई का काम अक्टूबर माह के पहले सप्ताह से शुरू हो जाता है। अंचल में रबी की फसलों में प्रमुख रूप से सरसों, अरहर व गेहूं की बुवाई होती है। हालांकि गेहूं की फसल के लिए इसलिए परेशानी नहीं है क्योंकि इसकी बुवाई नवंबर से लेकर दिसंबर महीने तक होती है तब तक ठंड का मौसम आ जाता है। लेकिन गर्म मौसम की वजह से सरसों व अरहर की बुवाई के लिए अधिक समस्या होती है।