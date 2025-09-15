Engineer's Day 2025: छात्रों का AI की तरफ बढ़ रहा रुझान, कृषि से लेकर चिकित्सा तक हर क्षेत्र में करियर की संभावनाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नई तकनीकों के प्रति युवाओं का रुझान लगातार बढ़ रहा है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) युवाओं के करियर विकल्पों में सबसे ऊपर पहुंच गया है। इंजीनियरिंग, कृषि, चिकित्सा, रक्षा, शिक्षा और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में AI की बढ़ती उपयोगिता ने छात्रों को इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया है। आटोनोमस कॉलेजों जैसे एमएलबी और केआरजी में शुरू किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा 'फिनटेक विद फाइनेंशियल टेक्नोलाजी" के सर्टिफिकेट कोर्स शुरू में छात्रों को आकर्षित नहीं कर सके थे।

AI को लेकर छात्रों में बढ़ती जागरूकता लेकिन हाल ही में AI को लेकर छात्रों में बढ़ती जागरूकता और रुचि के चलते इन पाठ्यक्रमों में अब दाखिले की मांग बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI केवल तकनीकी फील्ड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह हर क्षेत्र की रीढ़ बन जाएगा। AI की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी AI कोर्सेज की डिमांड कई गुना बढ़ गई है। छात्र आज न केवल बीटेक (AI, ML), एआइ रोबोटिक्स, एआइ डेटा साइंस जैसे नियमित डिग्री कोर्स चुन रहे हैं, बल्कि वे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और माइक्रो-स्पेशियलाइजेशन जैसे शार्ट टर्म कोर्सेज में भी रुचि दिखा रहे हैं।