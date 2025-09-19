ग्वालियर में पिता ने की बेटी की हत्या, पहले आंखों में झोंकी मिर्च, फिर चाकू से किए वार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जनकगंज थाना क्षेत्र के बेलदारपुरा में गुरुवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब 70 वर्षीय पिता बादाम सिंह कुशवाह ने अपनी 24 वर्षीय बेटी रानी कुशवाह की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि सुबह किसी बात पर पिता-बेटी के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में आरोपित ने पहले बेटी की आंखों में लाल मिर्च झोंक दी, फिर चाकू से लगातार वार किए।

घायल रानी चीखते हुए घर से बाहर निकली घायल रानी चीखते हुए घर से बाहर निकली, लेकिन आसपास के लोग मदद के लिए आगे नहीं आए। उस वक्त घर में बड़ी बहू निर्मला मौजूद थी, जिसने बचाने की कोशिश की तो आरोपित ने धमकाया, तो उसने भागकर अपनी जान बचाई।चाकू के वार होने के बाद रानी भागी और मौका देखकर अंतिम समय में मां को फोन कर घटना की जानकारी दी। मां भगवती, बड़ा भाई रवि और छोटी बहन नीरू मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उसे जेएएच (जयारोग्य अस्पताल) लेकर गए।