मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MPPSC: राज्य Engineering सेवा परीक्षा 2024 की अंतिम Answer Key जारी, जल्द आएंगे रिजल्ट

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 (State Engineering Services Examination 2024) की अंतिम आंसर की (Answer Key) जारी कर दी है। विषय विशेषज्ञों की समिति ने अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच के बाद उत्तरों में आवश्यक संशोधन किए हैं।

    By Kapil Niley
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 12:43:27 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 12:43:27 AM (IST)
    MPPSC: राज्य Engineering सेवा परीक्षा 2024 की अंतिम Answer Key जारी, जल्द आएंगे रिजल्ट
    MPPSC: राज्य Engineering सेवा परीक्षा 2024 की अंतिम Answer Key जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 (State Engineering Services Examination 2024) की अंतिम आंसर की (Answer Key) जारी कर दी है। विषय विशेषज्ञों की समिति ने अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच के बाद उत्तरों में आवश्यक संशोधन किए हैं। आयोग ने यह अंतिम उत्तर कुंजी अपने पोर्टल पर अपलोड कर दी है।

    अधिकारियों के अनुसार, लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

    कुल मिलाकर 450 अंकों की लिखित परीक्षा

    यह परीक्षा 24 अगस्त को 23 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 4500 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी के खिलाफ नकल का मामला भी दर्ज किया गया, जो स्मार्ट वाच पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचा था। परीक्षा में दो पेपर शामिल थे, पहला सामान्य अध्ययन का था, जिसमें 150 अंक थे और 50 प्रश्न राज्य व करंट अफेयर पर आधारित थे। दूसरा पेपर 300 अंकों का विषय आधारित था, जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित 100 प्रश्न पूछे गए। कुल मिलाकर लिखित परीक्षा 450 अंकों की रही।

    सहायक प्राध्यापक भौतिक का रिजल्ट भी जारी

    प्रारंभिक उत्तर कुंजी में पांच से छह आपत्तियां आई थीं, जिनका समाधान करने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई। आयोग के अनुसार, सितंबर के पहले दस दिनों में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सहायक प्राध्यापक भौतिक का रिजल्ट भी जारी किया गया है, जिसमें 87 प्रतिशत मुख्य और 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग में रखा गया है।

    113 में से 53 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन

    113 में से 53 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। भौतिक विषय की लिखित परीक्षा चार अगस्त 2024 को हुई थी। तीन महीने बाद 13 नवंबर 2024 को परिणाम घोषित किया गया। 300 से अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जो 28 अगस्त से तीन सितंबर के बीच आयोजित हुए थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.