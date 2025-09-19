MPPSC: राज्य Engineering सेवा परीक्षा 2024 की अंतिम Answer Key जारी, जल्द आएंगे रिजल्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 (State Engineering Services Examination 2024) की अंतिम आंसर की (Answer Key) जारी कर दी है। विषय विशेषज्ञों की समिति ने अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच के बाद उत्तरों में आवश्यक संशोधन किए हैं। आयोग ने यह अंतिम उत्तर कुंजी अपने पोर्टल पर अपलोड कर दी है।

अधिकारियों के अनुसार, लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार की तारीख अभी तय नहीं हुई है। कुल मिलाकर 450 अंकों की लिखित परीक्षा यह परीक्षा 24 अगस्त को 23 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 4500 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी के खिलाफ नकल का मामला भी दर्ज किया गया, जो स्मार्ट वाच पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचा था। परीक्षा में दो पेपर शामिल थे, पहला सामान्य अध्ययन का था, जिसमें 150 अंक थे और 50 प्रश्न राज्य व करंट अफेयर पर आधारित थे। दूसरा पेपर 300 अंकों का विषय आधारित था, जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित 100 प्रश्न पूछे गए। कुल मिलाकर लिखित परीक्षा 450 अंकों की रही।