गोटेगांव हादसा: 4 साल की बच्ची की जान लेने वाली बस का मालिक BJP नेता गिरफ्तार, रद्द रजिस्ट्रेशन पर चल रही थी Bus

नईदुनिया न्यूज, गोटेगांव: गोटेगांव के श्रीनगर गांव में 4 साल की बच्ची भाग्यश्री मेहरा की जान लेने वाली बस दुर्घटना ने एक बड़े घोटाले और सत्ताधारी दल के नेता की गंभीर लापरवाही को उजागर किया है। इस मामले में पुलिस ने शनिवार को बस मालिक और स्थानीय भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी बात यह है कि जिस बस ने मासूम को कुचला, उसका पंजीयन दुर्घटना से एक महीने पहले ही रद्द हो चुका था।

फर्जीवाड़े के तहत रद्द था पंजीयन पुलिस जांच में सामने आया कि यह किलर बस प्रदेशभर में सामने आए फर्जी एनओसी पर चोरी की बसों के पंजीयन घोटाले का हिस्सा थी। 1 सितंबर रजिस्ट्रेशन को रद्द, SP का खुलासा अगस्त में हुए घोटाले के खुलासे के बाद, परिवहन विभाग ने 1 सितंबर को ही इस बस का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। बस को आंध्रप्रदेश से लाकर उज्जैन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत कराया गया था। एसपी डा ऋषिकेश मीना ने बताया कि पंजीयन रद्द होने के बावजूद, बस मालिक ने उसकी रंगाई-पुताई कराकर अवैध संचालन जारी रखा। परिवहन विभाग से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद बस मालिक पर और गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया जाएगा।