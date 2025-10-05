मेरी खबरें
    गोटेगांव हादसा: 4 साल की बच्ची की जान लेने वाली बस का मालिक BJP नेता गिरफ्तार, रद्द रजिस्ट्रेशन पर चल रही थी Bus

    गोटेगांव के श्रीनगर गांव में 4 वर्षीय बच्ची भाग्यश्री मेहरा की जान लेने वाली बस दुर्घटना ने बड़े घोटाले को उजागर किया है। जांच में पता चला है कि दुर्घटनाग्रस्त बस का पंजीयन एक महीने पहले ही फर्जीवाड़े के कारण रद्द हो चुका था। पुलिस ने बस मालिक (स्थानीय भाजपा नेता) और चालक समेत तीन लोगों को गैर-इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 07:12:34 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 07:12:34 PM (IST)
    1. बस मालिक स्थानीय भाजपा नेता हुआ गिरफ्तार।
    2. बस का पंजीयन एक माह पहले ही हो चुका था रद्द।
    3. चालक, परिचालक सहित तीन पर हत्या का केस।

    नईदुनिया न्यूज, गोटेगांव: गोटेगांव के श्रीनगर गांव में 4 साल की बच्ची भाग्यश्री मेहरा की जान लेने वाली बस दुर्घटना ने एक बड़े घोटाले और सत्ताधारी दल के नेता की गंभीर लापरवाही को उजागर किया है। इस मामले में पुलिस ने शनिवार को बस मालिक और स्थानीय भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी बात यह है कि जिस बस ने मासूम को कुचला, उसका पंजीयन दुर्घटना से एक महीने पहले ही रद्द हो चुका था।

    फर्जीवाड़े के तहत रद्द था पंजीयन

    पुलिस जांच में सामने आया कि यह किलर बस प्रदेशभर में सामने आए फर्जी एनओसी पर चोरी की बसों के पंजीयन घोटाले का हिस्सा थी।

    1 सितंबर रजिस्ट्रेशन को रद्द, SP का खुलासा

    अगस्त में हुए घोटाले के खुलासे के बाद, परिवहन विभाग ने 1 सितंबर को ही इस बस का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। बस को आंध्रप्रदेश से लाकर उज्जैन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत कराया गया था। एसपी डा ऋषिकेश मीना ने बताया कि पंजीयन रद्द होने के बावजूद, बस मालिक ने उसकी रंगाई-पुताई कराकर अवैध संचालन जारी रखा। परिवहन विभाग से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद बस मालिक पर और गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया जाएगा।

    बस मालिक समेत 3 पर गैर-इरादतन हत्या का केस

    दुर्घटना के तुरंत बाद हरकत में आई गोटेगांव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस मालिक साहिल के साथ-साथ बस चालक रुद्र प्रताप सिंह और परिचालक अभिषेक गोंड को गिरफ्तार किया है। इन तीनों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (धारा 304) का मामला दर्ज कर शनिवार को जेल भेज दिया गया। यह दर्दनाक हादसा 3 अक्टूबर को हुआ था, जब तेज रफ्तार अनियंत्रित बस एक घर में जा घुसी थी।

    हादसे में 4 साल की भाग्यश्री की मौत हो गई थी, जबकि उसकी 3 साल की चचेरी बहन मानवी मेहरा गंभीर रूप से घायल हुई थी। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया था, जिसके बाद एसपी ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। पुलिस की यह कार्रवाई अवैध परिवहन माफिया और प्रशासनिक मिलीभगत के कारण बेखौफ होकर सड़क पर जानलेवा वाहन दौड़ाने वाले लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी है।

