ग्वालियर में आउटसोर्स कर्मचारियों पर आर्थिक संकट, चार महीने से नहीं मिला वेतन, 11 माह के एरियर राशि भुगतान की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जिले के शासकीय अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें तीन से चार माह से वेतन नहीं मिला है।

वहीं श्रम विभाग के आदेश के अनुसार एक अप्रैल 2024 से हुई वेतन वृद्धि की 11 माह की एरियर राशि का भुगतान भी अब तक नहीं किया गया है। इस समस्या को लेकर मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लंबित भुगतान कराने की मांग की।