घर में मिला रिटायर्ड CMHO की पत्नी का पांच दिन पुराना शव, बेटा-बेटी रहते हैं बाहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: शहर के सिटी सेंटर साइट नंबर-एक स्थित आकाशदीप अपार्टमेंट के सामने रहने वालीं 61 वर्षीय अनीता शर्मा पत्नी स्व. डॉ. सीडी शर्मा की लाश घर में ही पड़ी मिली है। पति ग्वालियर में सीएमएचओ रहे हैं, कुछ साल पहले उनका निधन हो चुका है।

जानकारी के अनुसार, वृद्धा के शरीर पर कपड़े नहीं थे, शव बाथरूम के पास पड़ा था। पास ही में रखी एक बाल्टी में कपड़े रखे थे। नाक-मुंह से खून भी निकल रहा था। शव से दुर्गंध आ रही थी। आशंका है- वह नहाकर बाहर निकल रही थीं, इसी दौरान यह हादसा हुआ।

पति का निधन होने के बाद अनीता के घर में अकेली रहती थीं। बेटा अनीश पुणे में रहता है और बेटी निधि बेंगलुरु में नौकरी करती है। घर के पास ही रहने वाले महेंद्र की नजर उनके घर पर पड़ी। करीब पांच दिन से घर का दरवाजा ही नहीं खुला था। काम करने वाली बाई रोज आती थी, लेकिन वह लौट जाती थी। जब बाई ने उनसे पूछा तो उन्होंने घर के बाहर पहुंचकर आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उनके भाई को सूचना दी। भाई और बेटे का ससुराल पक्ष यहां पहुंचा। फिर पुलिस को बुलाया गया। जब अंदर पहुंचे तो घर की पहली मंजिल पर बाथरूम के पास ही शव पड़ा था। आशंका है- मौत हुए चार से पांच दिन हो गए, क्योंकि शव से दुर्गंध आ रही थी।