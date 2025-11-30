ग्वालियर पूर्व की 33 टंकियों से आज पांच लाख की आबादी को नहीं मिलेगा पानी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: गोला का मंदिर स्थित श्याम वाटिका के सामने 160 एमएलडी मुरार प्लांट से जुड़ी 500 मिमी व्यास की पंपिंग मेन लाइन में लीकेज होने के कारण शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक दीनदयाल नगर, मुरार व शारदा विहार की ओर बिछी लाइनों में पंपिंग का काम बंद रहा।

पंपिंग बंद रहने से 160 एमएलडी वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांट जलालपुर से ग्वालियर पूर्व विधानसभा की 33 ओवरहेड टंकियों को पूर्ण क्षमता तक भरा नहीं जा सका। इसके चलते रविवार को इन टंकियों से लगभग पांच लाख लोगों की आबादी को होने वाली पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।