ग्वालियर पूर्व की 33 टंकियों से आज पांच लाख की आबादी को नहीं मिलेगा पानी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: गोला का मंदिर स्थित श्याम वाटिका के सामने 160 एमएलडी मुरार प्लांट से जुड़ी 500 मिमी व्यास की पंपिंग मेन लाइन में लीकेज होने के कारण शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक दीनदयाल नगर, मुरार व शारदा विहार की ओर बिछी लाइनों में पंपिंग का काम बंद रहा।
क्षमा प्रार्थना करते हुए सहयोग की अपील
इस मामले में जलप्रदाय विभाग ने नागरिकों से असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए सहयोग की अपील की है। गौरतलब है कि सर्दी के मौसम में आए दिन नगर निगम के विभिन्न प्लांटों पर कभी विद्युत आपूर्ति बाधित होने, तो कभी पंपिंग मेन लाइन में दिक्कत आने के कारण सप्लाई की दिक्कत हो रही है।
पिछले दिनों भी इन जगहों पर हुई थी परेशानी
पिछले दिनों मोतीझील स्थित ओल्ड और न्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों से सप्लाई बाधित हो रही थी तो अब जलालपुर स्थित वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में समस्या उत्पन्न हो गई है। इससे आए दिन लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कहने को निगम द्वारा हर रोज पानी की आपूर्ति का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार की समस्याओं के कारण लोगों को एक दिन छोड़कर ही पानी मिल पा रहा है।
इन टंकियों से नहीं होगी सप्लाई
पूर्व विधानसभा में थाटीपुर, मुरार, जड़ेरूआ, कृष्णा नगर, अशोक कॉलोनी, सुरेश नगर, थाटीपुर बजरिया, शारदा विहार कॉलोनी, न्यू कलेक्ट्रेट, मीरा नगर, कर्मचारी आवास कॉलोनी, दर्पण कॉलोनी, तुलसी विहार, डाइट कॉलोनी, बीएसएफ कॉलोनी, शताब्दीपुरम, नारायण विहार, पिंटो पार्क, कुंज विहार, अमलताश कॉलोनी, महाराजपुरा, डीडी नगर, सिंधिया नगर, रिसाला बाजार, शिव कॉलोनी आदि पानी की टंकियों से रविवार को आपूर्ति बाधित रहेगी।
ये टंकियां अब रविवार की दोपहर तक ही पूरी भर पाएंगी, क्योंकि वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी छोड़ने के बाद इन टंकियों को भरने में 12 घंटों का समय लग जाता है।