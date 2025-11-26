इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड हिस्से और प्लानिंग के विरोध में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी पूरी रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड हिस्से और प्लानिंग के विरोध में लगी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शासन से प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट मांग ली है। शासन को निर्देश दिए गए हैं कि प्रोजेक्ट की डिजाइन, प्रोजेक्ट की फेसवाइस समयसीमा, कितने दिनों में कितना काम होगा, जैसी सभी जानकारियां कोर्ट के सामने पेश करें।

कोर्ट में हुई तीखी बहस इस बीच कोर्ट में तीखी बहस भी हुई। सरकारी वकील ने आरोप लगा दिया कि प्रसिद्धि पाने और अपनी जमीन बचाने के लिए कुछ लोगों ने याचिका दायर की है। कोर्ट में पैरवी कर रहे याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी की योग्यता पर भी वकील ने सवाल खड़े कर दिए। इस पर कोडवानी ने पलटवार करते हुए मेट्रो रेल कार्पोरेशन के बोर्ड के सदस्यों की योग्यता को ही कठघरे में रखा और कोर्ट को बताया कि इसमें एक भी डायरेक्टर ऐसा नहीं है, जिसके पास रेल प्रोजेक्ट का अनुभव या तकनीकी डिग्री हो।

शहर के तीन लोगों ने दायर की है याचिका हाई कोर्ट में शहर के तीन नागरिकों किशोर कोडवानी, शेखर गिरी और महेश वर्मा ने याचिका दायर की है। कोडवानी शहर के मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। वे ही खुद याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट में दलीलें भी दे रहे हैं। कोडवानी ने इस दौरान इसके कारण होने वाले नुकसान और इसकी बगैर इजाजत के काम शुरू करने का तर्क कोर्ट के सामने रखा और कहा कि सरकार ही खुद नियम तोड़ रही है। क्योंं हो रहा विरोध? याचिका में मेट्रो से शहर की पुरातात्विक धरोहरों को नुकसान होने का अंदेशा जताया गया है। यह भी कहा गया है कि इससे भूजल की स्थिति में भी बदलाव आ सकता है। याचिका के साथ मेट्रो का काम रुकवाने का आवेदन भी कोर्ट में लगाया गया था। मंगलवार की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट के समक्ष याचिका के औचित्य पर सवाल खड़ा किया। तर्क दिया कि जनहित का कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल अपनी जमीनें बचाने के लिए कोर्ट के समक्ष आए हैं। प्रसिद्धि पाने के लिए ये याचिका दायर की गई है।