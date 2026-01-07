मेरी खबरें
    छात्रा से लैंगिक उत्पीड़न के मामले में RMTU के पूर्व विभागाध्यक्ष मैथ्यू बर्खास्त, छात्राओं ने लगाया था आरोप

    छात्राओं से छेड़छाड़ और लैंगिक उत्पीड़न करने के आरोप में निलंबित RMTU के चित्रकला विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया है।श ...और पढ़ें

    By Vikram Singh TomarEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 02:33:08 AM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 02:43:35 AM (IST)
    छात्रा से लैंगिक उत्पीड़न के मामले में RMTU के पूर्व विभागाध्यक्ष मैथ्यू बर्खास्त, छात्राओं ने लगाया था आरोप
    पूर्व विभागाध्यक्ष साजन कुरियन मैथ्यू को बर्खास्त कर दिया गया

    HighLights

    1. राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष बर्खास्त
    2. कार्यपरिषद की बैठक में जांच रिपोर्ट पेश की गई, आरोपी क बर्खास्त किया गया
    3. 26 मार्च को संगीत विश्वविद्यालय में कुछ छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष साजन कुरियन मैथ्यू को छात्रा के साथ लैंगिंक उत्पीड़न करने के मामले में दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया है। चार मई को संस्थान ने मैथ्यू पर छात्राओं से छेड़छाड़ और लैंगिक उत्पीड़न करने के आरोप में निलंबित कर दिया था और मामले की जांच शुरू करवा दी थी।

    जांच रिपोर्ट में पाया गया कि मैथ्यू पर लगे आरोप सही हैं। कार्यपरिषद की बैठक में यह जांच रिपोर्ट पेश की गई जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मैथ्यू को बर्खास्त कर दिया।

    बता दें कि 26 मार्च को संगीत विश्वविद्यालय में कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया था कि चित्रकला विभाग के विभागाध्यक्ष एसके मैथ्यू उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और रात्रि में आपत्तिजनक मैसेज भेजते हैं। इस आरोप के बाद एबीवीपी के छात्र नेता कुलगुरु कक्ष में ही धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे।


    जब कुलगुरु प्रो. स्मिता सहस्त्रबुद्धे ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और अपनी शिकायत लिखित में देने की बात कही तो छात्र नेताओं ने मौके पर ही कार्रवाई की मांग की। पुलिस के समझाने पर ज्ञापन दिया।

    प्रोफेसर मैथ्यू पर पूर्व में भी आरोप लगे थे। इसके बाद आंतरिक परिवाद समिति को मामला सौंपा गया। इसके बाद छात्र नेताओं ने थाने और एसपी ऑफिस पर धरना देकर मैथ्यू के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई थी।

