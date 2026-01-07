छात्रा से लैंगिक उत्पीड़न के मामले में RMTU के पूर्व विभागाध्यक्ष मैथ्यू बर्खास्त, छात्राओं ने लगाया था आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष साजन कुरियन मैथ्यू को छात्रा के साथ लैंगिंक उत्पीड़न करने के मामले में दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया है। चार मई को संस्थान ने मैथ्यू पर छात्राओं से छेड़छाड़ और लैंगिक उत्पीड़न करने के आरोप में निलंबित कर दिया था और मामले की जांच शुरू करवा दी थी।

जांच रिपोर्ट में पाया गया कि मैथ्यू पर लगे आरोप सही हैं। कार्यपरिषद की बैठक में यह जांच रिपोर्ट पेश की गई जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मैथ्यू को बर्खास्त कर दिया। बता दें कि 26 मार्च को संगीत विश्वविद्यालय में कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया था कि चित्रकला विभाग के विभागाध्यक्ष एसके मैथ्यू उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और रात्रि में आपत्तिजनक मैसेज भेजते हैं। इस आरोप के बाद एबीवीपी के छात्र नेता कुलगुरु कक्ष में ही धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे।