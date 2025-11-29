मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक, बाइक पर बैठी मासूम को झपट्टा मारकर नीचे गिराया, बाल-बाल बची जान

    MP News: ग्वालियर के गांधी नगर क्षेत्र में एक बच्ची को गली के ही पालतू कुत्ते ने काट लिया। बच्ची अपने स्वजन के साथ बाइक पर बैठकर आ रही थी, तभी कुत्ते ने अचानक झपट्टा मारा और बच्ची बाइक से नीचे गिर गई। गिरने से उसे हल्की चोटें भी आईं।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 02:28:22 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 02:28:22 PM (IST)
    ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक, बाइक पर बैठी मासूम को झपट्टा मारकर नीचे गिराया, बाल-बाल बची जान
    कुत्ते ने बाइक पर बैठी बच्ची को झपट्टा मारकर नचे गिराया।

    HighLights

    1. कुत्ते ने बाइक पर बैठी बच्ची को झपट्टा मारकर नचे गिराया।
    2. बाइक से नीचे गिरने से बच्ची को हल्की चोटें भी आईं।
    3. इन कुत्तों के कारण गली के सभी लोग परेशान हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर के गांधी नगर क्षेत्र में एक बच्ची को गली के ही पालतू कुत्ते ने काट लिया। बच्ची अपने स्वजन के साथ बाइक पर बैठकर आ रही थी, तभी कुत्ते ने अचानक झपट्टा मारा और बच्ची बाइक से नीचे गिर गई। गिरने से उसे हल्की चोटें भी आईं।

    घटना के बाद बच्ची की नानी नीलू राना और नानी रेनू राना पड़ाव थाने पहुंचीं और कुत्तों को पकड़वाने की शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि गली नंबर आई-13 में दो महिलाएं रहती हैं, जो कई कुत्ते पालती हैं। इन कुत्तों के कारण गली के सभी लोग परेशान हैं।


    निवासियों का आरोप है कि नगर निगम की गाड़ी पकड़ने आती है तो महिलाएं कुत्तों को घर में बंद कर लेती हैं और शिकायत करने वालों से गाली-गलौज भी करती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुत्तों के डर से बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.