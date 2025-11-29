ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक, बाइक पर बैठी मासूम को झपट्टा मारकर नीचे गिराया, बाल-बाल बची जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर के गांधी नगर क्षेत्र में एक बच्ची को गली के ही पालतू कुत्ते ने काट लिया। बच्ची अपने स्वजन के साथ बाइक पर बैठकर आ रही थी, तभी कुत्ते ने अचानक झपट्टा मारा और बच्ची बाइक से नीचे गिर गई। गिरने से उसे हल्की चोटें भी आईं।

घटना के बाद बच्ची की नानी नीलू राना और नानी रेनू राना पड़ाव थाने पहुंचीं और कुत्तों को पकड़वाने की शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि गली नंबर आई-13 में दो महिलाएं रहती हैं, जो कई कुत्ते पालती हैं। इन कुत्तों के कारण गली के सभी लोग परेशान हैं।