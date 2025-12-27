Indore में जन्मदिन का जश्न पड़ा भारी... पुलिस ने पार्टी में मारा छापा, बर्थ-डे बॉय फरार, रिसोर्ट मैनेजर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पुलिस ने भंवरकुआं क्षेत्र में भी एक रिसोर्ट में चल रही हाई प्रोफाइल पार्टी में छापा मारा। मौके से बर्थ-डे ब्वाय तो फरार हो गया पर मैनेजर को पकड़ लिया। युवक युवतियों से पूछताछ की गई। बाद में रिसोर्ट मालिक, मैनेजर और आयोजक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया।

शराब के नशे में युवक-युवतियां कर रहे थे हंगामा पुलिस के अनुसार छापा दिनेश नगर (नेमावर रोड़) स्थित टुलुम रिसोर्ट पर की है। रिसोर्ट में देर रात पार्टी चल रही थी। शराब के नशे में युवक-युवतियां हंगामा कर रहे थे। पुलिस कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद रात्रि गश्त करने वाले अफसरों को एकत्र किया गया। एसीपी पराग सैनी, टीआइ इंद्रमणि पटेल बल लेकर पहुंचे और रिसोर्ट में छापा मारा। मैनेजर अजय वाल्मिकी को हिरासत में लिया गया।