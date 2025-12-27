मेरी खबरें
    By Mukesh MangalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 07:28:43 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 07:28:42 PM (IST)
    Indore में जन्मदिन का जश्न पड़ा भारी... पुलिस ने पार्टी में मारा छापा, बर्थ-डे बॉय फरार, रिसोर्ट मैनेजर गिरफ्तार
    Indore में जन्मदिन का जश्न पड़ा भारी। (सांकेतिक तस्वीर)

    1. नेमावर रोड पर रंगा-रंग पार्टी का पुलिस ने किया 'द एंड'
    2. बर्थडे पार्टी में पुलिस का छापा, आयोजक पर केस दर्ज
    3. शराब और नशे की पार्टी पर भंवरकुआं पुलिस का शिकंजा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पुलिस ने भंवरकुआं क्षेत्र में भी एक रिसोर्ट में चल रही हाई प्रोफाइल पार्टी में छापा मारा। मौके से बर्थ-डे ब्वाय तो फरार हो गया पर मैनेजर को पकड़ लिया। युवक युवतियों से पूछताछ की गई। बाद में रिसोर्ट मालिक, मैनेजर और आयोजक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया।

    शराब के नशे में युवक-युवतियां कर रहे थे हंगामा

    पुलिस के अनुसार छापा दिनेश नगर (नेमावर रोड़) स्थित टुलुम रिसोर्ट पर की है। रिसोर्ट में देर रात पार्टी चल रही थी। शराब के नशे में युवक-युवतियां हंगामा कर रहे थे। पुलिस कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद रात्रि गश्त करने वाले अफसरों को एकत्र किया गया। एसीपी पराग सैनी, टीआइ इंद्रमणि पटेल बल लेकर पहुंचे और रिसोर्ट में छापा मारा। मैनेजर अजय वाल्मिकी को हिरासत में लिया गया।


    गोपाल खिलानी ने आयोजित की थी पार्टी

    अजय ने बताया पार्टी गोपाल खिलानी ने आयोजित की है। गोपाल का शुक्रवार को जन्मदिन था। उसने करीब 35 युवक-युवतियों को बुलाया था। गोपाल पुलिसवालों को देख कर भाग गया। पुलिस ने युवक युवतियों को तो नाम पता लिख कर रवाना कर दिया। मैनेजर को हिरासत में ले लिया। गोपाल और रिसोर्ट मालिक केतन जैन को भी आरोपित बनाया है। रिसोर्ट में रूम भी है। कई युवक रूम में नशा करते मिलें है।

