कश्मीर जाने वाले टूरिस्टों के लिए खुशखबरी, जम्मू-ऊधमपुर तक फिर से शुरू होगा ट्रेनों का संचालन

    Indian Railways: हाल ही में हुई भारी वर्षा और लैंड स्लाइड के कारण जम्मू व ऊधमपुर मार्ग पर रुकी कई ट्रेनों का संचालन अब पुनः शुरू किया जा रहा है। रेलवे द्वारा पटरियों से मलबा हटाने और ट्रैक को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद कई प्रमुख ट्रेनों को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया गया है।

    By Priyank Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 04:32:02 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 04:33:46 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हाल ही में हुई भारी वर्षा और लैंड स्लाइड के कारण जम्मू व ऊधमपुर मार्ग पर रुकी कई ट्रेनों का संचालन अब पुनः शुरू किया जा रहा है। रेलवे द्वारा पटरियों से मलबा हटाने और ट्रैक को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद कई प्रमुख ट्रेनों को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया गया है।

    इन ट्रेनों का संचालन पुनः शुरू होगा

    रेल प्रशासन ने जानकारी दी है कि ट्रेन क्रमांक 12751 नांदेड़–जम्मूतवी एक्सप्रेस 17 अक्टूबर से और 12752 जम्मूतवी–नांदेड़–अमृतसर एक्सप्रेस 19 अक्टूबर से पुनः चलेगी। इसके अलावा 11077 पुणे–जम्मूतवी झेलम एक्सप्रेस और 11078 जम्मूतवी–पुणे झेलम एक्सप्रेस भी 17 अक्टूबर से अपने नियमित मार्गों पर दौड़ेंगी।

    कुछ ट्रेनें रहेंगी आंशिक रूप से रद्द

    रेलवे ने बताया कि 20847 दुर्ग–मार्टीर कैप्टन तुषार महाजन एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से अंबाला स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा अंबाला से उधमपुर के बीच रद्द रहेगी। वहीं 20848 मार्टीर कैप्टन तुषार महाजन–दुर्ग एक्सप्रेस 17 अक्टूबर से अंबाला स्टेशन से ही प्रारंभ होगी और अंबाला–उधमपुर के बीच नहीं चलेगी।

    इन ट्रेनों पर अभी रोक जारी रहेगी

    इसके अतिरिक्त 22705 तिरुपति–जम्मूतवी एक्सप्रेस और 22706 जम्मूतवी–तिरुपति एक्सप्रेस, जिन्हें पहले 15 अक्टूबर तक रद्द किया गया था, अब अगली सूचना तक बंद रहेंगी।

    रेलवे की यात्रियों से अपील

    रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पूर्व अपने गंतव्य स्टेशन पर ट्रेन की नवीनतम स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके।

