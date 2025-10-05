Good News: पीएम श्री स्कूलों में पहली बार महिला सहायिका की होगी नियुक्ति, आउटसोर्स से होगी भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: अब सरकारी स्कूलों, खासतौर से स्कूल शिक्षा विभाग के पीएम श्री स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के छोटे बच्चों की देखरेख के लिए महिला सहायिकाओं की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि इन सहाययिकाओं की नियुक्ति आउट सोर्स एजेंसी से की जाएगी। लेकिन इन सहायिकाओं को अपनी उपस्थिति हमारे शिक्षक एप पर ही लगानी होगी।

जिला शिक्षा अधिकारियों ने दिए निर्देश इस संबंध में लोक शिक्षण विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ने पीएम श्री स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे महिला सहायिकाओं की नियुक्ति कर एजुकेशन पोर्टल पर सूचना देंं। यहां बता दें कि जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के 10 पीएम श्री स्कूल हैं। अभी तक सरकारी स्कूलों में जाने वाले छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो शिक्षकों की व्यवस्था थी। लेकिन उनकी देखरेख के लिए महिला सहायिकाएं नहीं थी। अब लोक शिक्षण विभाग ने अभी पीएमश्री स्कूलों में महिला सहायिकाओं की नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।