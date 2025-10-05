मेरी खबरें
    Good News: पीएम श्री स्कूलों में पहली बार महिला सहायिका की होगी नियुक्ति, आउटसोर्स से होगी भर्ती

    सरकारी पीएम श्री स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के छोटे बच्चों की देखरेख के लिए अब महिला सहायिकाओं की नियुक्ति की जाएगी। लोक शिक्षण विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इन सहायिकाओं को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा और उन्हें अपनी उपस्थिति 'हमारे शिक्षक एप' पर दर्ज करनी होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 08:40:52 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 09:50:04 PM (IST)
    HighLights

    1. पीएम श्री स्कूलों में महिला सहायिकाएं होंगी नियुक्त।
    2. नियुक्ति आउटसोर्स एजेंसी से होगी, सीधी भर्ती नहीं।
    3. टीचर को 'हमारे शिक्षक एप' पर देनी होगी उपस्थिति।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: अब सरकारी स्कूलों, खासतौर से स्कूल शिक्षा विभाग के पीएम श्री स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के छोटे बच्चों की देखरेख के लिए महिला सहायिकाओं की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि इन सहाययिकाओं की नियुक्ति आउट सोर्स एजेंसी से की जाएगी। लेकिन इन सहायिकाओं को अपनी उपस्थिति हमारे शिक्षक एप पर ही लगानी होगी।

    जिला शिक्षा अधिकारियों ने दिए निर्देश

    इस संबंध में लोक शिक्षण विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ने पीएम श्री स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे महिला सहायिकाओं की नियुक्ति कर एजुकेशन पोर्टल पर सूचना देंं। यहां बता दें कि जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के 10 पीएम श्री स्कूल हैं। अभी तक सरकारी स्कूलों में जाने वाले छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो शिक्षकों की व्यवस्था थी। लेकिन उनकी देखरेख के लिए महिला सहायिकाएं नहीं थी। अब लोक शिक्षण विभाग ने अभी पीएमश्री स्कूलों में महिला सहायिकाओं की नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।

    आउट सोर्स एजेंसी के माध्यम से होगी भर्ती

    हालांकि, महिला सहायिकाओं की सीधी नियुक्ति विभाग नहीं देगा। बल्कि इन्हें किसी आउट सोर्स एजेंसी के माध्यम से ही लेगा। छोटे बच्चों की देखरेख करेंगी पीएमश्री स्कूलों में प्राथमिक कक्षाएं भी लगती है। इनमें छोटे बच्चे आते हैं। अक्सर इन बच्चाें को संभालने में शिक्षकों को मुश्किल आती है। इस समस्या काे देखते हुए डीपीआई ने सभी पीएमश्री स्कूलों में महिला सहायकाओं की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इससे बच्चों की देखरेख हो सकेगी।

