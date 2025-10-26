मेरी खबरें
    Greenfield Expressway Project: ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को नवंबर में मिलेगी रफ्तार, शुरू होगी भूमि कब्जा प्रक्रिया

    Green Field Expressway: ग्वालियर से आगरा के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 4613 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस 88.400 किलोमीटर लंबे सिक्स लेन एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य की शुरुआत नवंबर के अंत तक हो सकती है।

    By Priyank Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 08:48:42 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 09:33:38 PM (IST)
    ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे: नवंबर में शुरू होगी जमीन की भौतिक कब्जा देने की प्रक्रिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: ग्वालियर से आगरा के बीच 4613 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 88.400 किमी लंबे सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे (Green Field Expressway) का निर्माण कार्य अब नवंबर माह के अंत तक शुरू हो पाएगा। इसका कारण यह है कि निर्माण कार्य का ठेका लेने वाली जीआर इंफ्रा कंपनी (GR Infra Company) को अभी जमीन का भौतिक कब्जा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा दिया जाना बाकी है।

    502 हेक्टेयर भूमि का किया जा रहा अधिग्रहण

    टेंडर की शर्तों के अनुसार, 90 प्रतिशत जमीन का भौतिक कब्जा मिलने के बाद ही कंपनी कार्य शुरू कर सकेगी। नवंबर में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें प्राथमिक रूप से सरकारी और वन भूमि पर कब्जा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिन निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, वहां डिमार्केशन (चिह्नांकन) कराया जाएगा। इसके लिए बैकहो लोडर मशीनों से भूमि समतलीकरण कार्य किया जाएगा।


    अक्सर देखा गया है कि मुआवजा मिलने के बाद भी कुछ लोग अंतिम समय तक जमीन नहीं छोड़ते, इसलिए NHAI पहले जिला प्रशासन के माध्यम से कब्जा लेने की प्रक्रिया पूरी करेगा और उसके बाद भूमि को निर्माण कंपनी को उपलब्ध कराया जाएगा।

    इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 502 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें आगरा, धौलपुर, मुरैना और ग्वालियर जिले शामिल हैं। इनमें सर्वाधिक भूमि मुरैना जिले में और सबसे कम ग्वालियर में अधिग्रहित हुई है। ग्वालियर के सुसेरा गांव में मात्र 1.08 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

    कहां-कितनी भूमि का अधिग्रहण हुआ

    • आगरा (उत्तर प्रदेश): देवरी, सलेमाबाद, ककरारी, करौंधना, फूलपुर आदि 15 गांवों की 110.97 हेक्टेयर भूमि।

    • धौलपुर (राजस्थान): अजीतपुरा, बीच का पुरा, नादोली, ढोडी का पुरा, मछरिया, हनुमानपुरा आदि 18 गांवों की 114.57 हेक्टेयर भूमि।

    • मुरैना (मध्यप्रदेश): बीलपुरा, कुठियाना, श्यामपुर खुर्द, दिमनी, डोंगरपुर लोधा, खेरिया कलां, कोतवाल, नाका, पिलुआ सहित 30 गांवों की 275.49 हेक्टेयर भूमि।

    • ग्वालियर: केवल सुसेरा गांव की 1.08 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण।

    (नोट: प्रोजेक्ट के तहत लगभग 400 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है।)

    प्रोजेक्ट की जानकारी

    ग्वालियर से आगरा के बीच 88.400 किमी लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण 30 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। इस एक्सप्रेस वे का एनएच नंबर 719डी रखा गया है। निर्माण कार्य पूरा होने पर आगरा से ग्वालियर की दूरी 32 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय घटकर सवा घंटे रह जाएगा।

    एक्सप्रेस वे आगरा से शुरू होकर धौलपुर, मुरैना होते हुए ग्वालियर के सुसेरा गांव तक पहुंचेगा। परियोजना पूरी होने पर यह मार्ग ग्वालियर-आगरा क्षेत्र के विकास और तेज रफ्तार यात्रा का नया अध्याय बनेगा।

