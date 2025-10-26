MP में पंचायत का ऐतिहासिक फैसला, शराब बेचने पर ₹11,000 और पीने पर ₹5,100 का जुर्माना तय

नईदुनिया न्यूज, भगवां: थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरदौल पट्टी में शनिवार को ग्रामीणों ने एकजुट होकर शराबबंदी लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। पंचायत की जनसभा में सर्वसम्मति से तय किया गया कि गांव में अब शराब का निर्माण, बिक्री या सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

पंचायत ने इस निर्णय को सख्ती से लागू करने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। निर्णय के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति शराब बेचता या बनाता पाया गया, तो उस पर ₹11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, शराब पीते हुए पकड़े जाने पर व्यक्ति को ₹5,100 रुपये का जुर्माना भरना होगा।