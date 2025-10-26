MP में पंचायत का ऐतिहासिक फैसला, शराब बेचने पर ₹11,000 और पीने पर ₹5,100 का जुर्माना तय

पंचायत ने इस निर्णय को सख्ती से लागू करने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। निर्णय के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति शराब बेचता या बनाता पाया गया, तो उस पर ₹11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, शराब पीते हुए पकड़े जाने पर व्यक्ति को ₹5,100 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
यह भी पढ़ें- अतिक्रमण हटाने के दौरान अधिकारियों से गाली गलौच, दुकानाें के सामने बैठे लोग लेकिन नहीं रुका बुलडोजर
इतना ही नहीं, पंचायत ने यह भी तय किया कि नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पांच साल के लिए समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। इसके अलावा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस निर्णय से पंचायत ने समाज में अनुशासन और नशामुक्त वातावरण स्थापित करने की दिशा में सख्त कदम बढ़ाया है।
यह भी पढ़ें- आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, ग्वालियर में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 25 हजार लीटर शराब जब्त