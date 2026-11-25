डिजिटल डेस्क। ग्वालियर में महज 200 रुपए बिना पूछे खर्च कर देने पर पिता की फटकार और मारपीट से नाराज होकर घर से निकली 10 साल की बच्ची आखिरकार सात दिन बाद आगरा में सुरक्षित मिल गई है। पुरानी छावनी पुलिस की 14 सदस्यीय टीम ने लगातार एक हफ्ते तक तीन राज्यों की खाक छानी और मंगलवार रात करीब 11 बजे आगरा के एक बालिका गृह से मासूम को ढूंढ निकाला।

बिना बताए 200 रुपए खर्च करने पर बिगड़ी थी बात मामला ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का है। दरअसल, 10 साल की इस बच्ची ने घर में रखे 200 रुपए बिना किसी को बताए खर्च कर दिए थे। जब पिता को इस बात का पता चला, तो उन्होंने गुस्से में बच्ची को काफी डांटा और उस पर हाथ भी उठा दिया। पिता के इस व्यवहार से मासूम इतना आहत हुई कि वह चुपचाप घर से बाहर निकल गई और फिर वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने उसकी तलाश में एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया।