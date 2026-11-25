नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: नौसेना जवान ने पड़ोसियों पर अपनी मां और भाई-बहन के साथ मारपीट, जानलेवा हमला करने और सोने के आभूषण लूटने के आरोप लगाए हैं। जवान का कहना है कि वह गुजरात के जामनगर में ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान आरोपियों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला किया। हजीरा थाने में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से आहत जवान ने अब पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में आवेदन देकर न्याय और परिवार की सुरक्षा की मांग की है।