नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हजार बिस्तर अस्पताल में लगातार दूसरे दिन पानी की किल्लत बनी रही। पीएचई की ओर से नियमित सप्लाई नहीं होने के कारण भर्ती मरीजों और उनके स्वजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे थे कि मरीजों को दवा देने के लिए भी स्वजन को बाहर से पानी लाना पड़ा। वार्डों में पेयजल उपलब्ध नहीं था।

पाइपलाइन दुरुस्त होने के बाद शाम तक सामान्य हुई व्यवस्था दोपहर बाद पीएचई कर्मचारियों ने पाइपलाइन दुरुस्त कर सप्लाई बहाल की। इसके बाद अस्पताल की टंकियां भरी गईं और शाम तक वार्डों में पानी पहुंच सका। अस्पताल अधीक्षक डा. सुधीर सक्सेना ने बताया कि सप्लाई बाधित होने की सूचना पीएचई को दी गई थी। जांच में पाइपलाइन टूटने की जानकारी मिली। कर्मचारियों ने उसे ठीक कर पानी की आपूर्ति बहाल की। पानी पहुंचने के बाद टंकियां भरनी शुरू हुईं और शाम तक वार्डों में पेयजल व्यवस्था सामान्य हो गई।