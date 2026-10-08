ग्वालियर में 155 करोड़ की 28 व्हाइट टापिंग सड़कें, डक्ट का प्रविधान नहीं; सीवर के लिए सड़कें खोदने का खतरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। द्वारिका नगरी योजना में प्रदेश शासन से मिलने वाले अनुदान को देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने करोड़ों रुपये की व्हाइट टापिंग सड़कों के एस्टीमेट तो तैयार कर दिए, लेकिन अब 155 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद व्यवहारिक दिक्कतें शुरू हुई हैं। इसका कारण है कि एस्टीमेट में व्हाइट टापिंग सड़कों के अलावा किनारे पर यूटिलिटी डक्ट और ड्रेनेज का प्रविधान नहीं किया गया है।

इसमें व्यवहारिक समस्या यह है कि भविष्य में सीवर या पानी कनेक्शन अथवा लाइनों के लिए सड़कों को खोदने की जरूरत होगी, तो उनका गारंटी पीरियड समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इंजीनियर इसी विषय पर मंथन कर रहे हैं कि सड़कों के एस्टीमेट व डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को रिवाइज किया जाए।

28 सड़कों के निर्माण की तैयारी द्वारिका नगरी योजना के अंतर्गत शहर के तीन विधानसभा क्षेत्रों में 28 सड़कों के निर्माण की तैयारी की गई है। इनमें ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की आठ, ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की 14 और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की छह सड़कें शामिल हैं। इन सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी की जा रही है और हाल ही में शासन स्तर से 155 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है।

इनमें से अधिकतर सड़कों के किनारे यूटिलिटी डक्ट बनाने का प्रविधान नहीं किया गया है, जबकि इंदौर-भोपाल जैसे शहरों में व्हाइट टापिंग रोड के किनारे यूटिलिटी डक्ट का निर्माण प्रस्तावित है। ऐसे में भविष्य में इन सड़कों सीवर-पानी व अन्य लाइनों के लिए इन सड़कों को खोदने की संभावना बरकरार रहेगी।