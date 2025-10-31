मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    किसानों के लिए बड़ा झटका... इन राज्यों में नहीं मिलेंगे PM Kisan 21st Installment के 2 हजार रुपये, जानें क्यों

    देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद थी कि दीवाली से पहले उनके खातों में ₹2,000 की राशि आ जाएगी, लेकिन त्योहार बीत जाने के बाद भी अब तक अधिकांश किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 06:04:19 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 06:04:19 PM (IST)
    किसानों के लिए बड़ा झटका... इन राज्यों में नहीं मिलेंगे PM Kisan 21st Installment के 2 हजार रुपये, जानें क्यों
    किसानों के लिए बड़ा झटका।

    HighLights

    1. 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार
    2. किसानों का इंतजार अब भी जारी
    3. इन राज्यों को नहीं मिलेगी राशि

    डिजिटल डेस्क। देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद थी कि दीवाली से पहले उनके खातों में ₹2,000 की राशि आ जाएगी, लेकिन त्योहार बीत जाने के बाद भी अब तक अधिकांश किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है।

    किन राज्यों को नहीं मिलेगी 21वीं किस्त?

    सूत्रों के अनुसार, चार राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों को इस बार 21वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि इन राज्यों में कुछ महीने पहले आई भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को नुकसान हुआ था। सरकार ने राहत के तौर पर इन राज्यों के पात्र किसानों को 21वीं किस्त का भुगतान पहले ही कर दिया था।


    इसलिए जब केंद्र सरकार अन्य राज्यों के किसानों के खातों में 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेगी, तब इन चार राज्यों के किसानों को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलेगा।

    अब मिलेगी सीधी 22वीं किस्त

    पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों को अब अगली यानी 22वीं किस्त का इंतजार रहेगा। इन राज्यों के किसानों के खाते में 21वीं किस्त पहले ही आ चुकी है, इसलिए अब वे अगली किस्त के पात्र होंगे। वहीं, बाकी राज्यों के किसानों को अब भी 21वीं किस्त का इंतजार है।

    कब आएगी 21वीं किस्त की राशि?

    किसानों के मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह किस्त कब तक आएगी। जानकारी के अनुसार, सरकार इस राशि को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी कर सकती है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल इंतजार करना ही बेहतर होगा।

    यह भी पढ़ें- बैंक, आधार कार्ड से लेकर UPI तक... 1 नवंबर से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

    ऐसे करें PM Kisan 21st Installment का स्टेटस चेक

    अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थियों की सूची (Beneficiary List) में है या नहीं, तो नीचे दिए गए आसान कदमों का पालन करें:

    1. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: https://pmkisan.gov.in

    2. होमपेज पर ‘FARMERS CORNER’ सेक्शन में जाएं।

    3. वहां ‘Beneficiary List’ पर क्लिक करें।

    4. अब अपना राज्य, जिला, सब-डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और गांव सिलेक्ट करें।

    5. अंत में ‘Get Report’ पर क्लिक करें और अपने गांव की लाभार्थी सूची देखें।

    6. रिपोर्ट में आप अपना नाम खोज सकते हैं।

    कुल मिलाकर, कुछ राज्यों के किसानों के लिए राहत की खबर पहले ही आ चुकी है, जबकि बाकी किसानों को अभी भी सरकार की अगली घोषणा का इंतजार है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.