ग्वालियर में एजी पुल की मरम्मत अटकी, 4 बार टेंडर के बाद भी नहीं मिला ठेकेदार; PWD की सख्त शर्तें बनीं रोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के एजी पुल सहित अन्य पुलों की मरम्मत का काम ठेकेदार नहीं मिलने के कारण अटका हुआ है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सेतु संभाग ने मरम्मत कार्य के लिए चार बार टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार ठेकेदार तकनीकी मूल्यांकन की प्रक्रिया में ही बाहर हो गए। विभाग ने ठेकेदारों के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टेंडर में ऐसी शर्तें रखीं, जिन्हें प्रदेशभर के ठेकेदार भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नतीजतन टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी और पुलों की मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया।

अस्थायी मरम्मत का सहारा, तकनीकी मूल्यांकन में बाहर हो रहे ठेकेदार स्थिति यह है कि पुलों पर गड्ढों की समस्या दूर करने के लिए फिलहाल अस्थायी मरम्मत का सहारा लिया जा रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के ग्वालियर दौरे से पहले भी विभाग को एजी पुल पर अपने स्तर से पैच रिपेयरिंग करानी पड़ी। गड्ढों को भरकर आवागमन के लिए तत्काल राहत देने का प्रयास किया गया, लेकिन यह व्यवस्था स्थायी मरम्मत का विकल्प नहीं है।