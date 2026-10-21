ग्वालियर में एजी पुल की मरम्मत अटकी, 4 बार टेंडर के बाद भी नहीं मिला ठेकेदार; PWD की सख्त शर्तें बनीं रोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के एजी पुल सहित अन्य पुलों की मरम्मत का काम ठेकेदार नहीं मिलने के कारण अटका हुआ है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सेतु संभाग ने मरम्मत कार्य के लिए चार बार टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार ठेकेदार तकनीकी मूल्यांकन की प्रक्रिया में ही बाहर हो गए। विभाग ने ठेकेदारों के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टेंडर में ऐसी शर्तें रखीं, जिन्हें प्रदेशभर के ठेकेदार भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नतीजतन टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी और पुलों की मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया।
लगातार चार बार की टेंडर प्रक्रिया के बाद भी सफलता नहीं मिलने पर अब पीडब्ल्यूडी सेतु संभाग ने शर्तों में शिथिलता देने की प्रक्रिया शुरू कराई है। इसका उद्देश्य ऐसी शर्तें निर्धारित करना है, जिन्हें पूरा कर योग्य ठेकेदार मरम्मत कार्य के लिए आगे आ सकें। शर्तों में बदलाव के बाद टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ने और ठेकेदार मिलने की उम्मीद है। हालांकि, यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और पुलों की मरम्मत का काम कब शुरू हो पाएगा, यह आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।
पुलों की मरम्मत के लिए चार बार टेंडर प्रक्रिया की गई है, लेकिन शर्तों के कारण ठेकेदार नहीं मिल पा रहे हैं। अब इस मामले में शर्तों में परिवर्तन के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि प्रक्रिया पूरी कर मरम्मत का काम शुरू कराया जा सके। जोगिंदर यादव, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी सेतु संभाग
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