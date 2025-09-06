Gwalior पुलिस कस्टडी में बुजुर्ग के मौत मामले में बड़ा एक्शन, चौकी प्रभारी और हवलदार निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पुराने नोटों के साथ पकड़े गए पांच लोगों में वृद्ध की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में जौरासी चौकी प्रभारी एसआइ पूनम कटारे और हवलदार शिवरतन पांडे को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने वरिष्ठ अफसरों को मामला रिपोर्ट न करने की लापरवाही मानी है, इसके बाद निलंबन के आदेश जारी कर दिए। पांच लोगों को पकड़ने से लेकर बुजुर्ग की मौत के मामले को वरिष्ठों को नहीं बताया गया था, यही बड़ी चूक रही।

शव को लेकर पुलिस चकरघिन्नी रही और फजीहत वहीं, इस मामले में डबरा के सिविल अस्पताल में जब वृद्ध को तबीयत खराब हो जाने पर ले जाया गया तो वहां से ग्वालियर रेफर कर दिया। मृत घोषित होने पर उसे सीधे स्वजन दतिया के भांडेर ले गये। जौरासी चौकी पुलिस के हाथ-पांव फूले तो भांडेर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस भांडेर से शव को दतिया लेकर आई। यहां पीएम से पहले जौरासी चौकी पुलिस पहुंची और शव को डबरा लाकर पोस्टमार्टम कराया गया। इस तरह शव को लेकर पुलिस चकरघिन्नी रही और फजीहत हुई।