Indore के बाद Gwalior के इस अस्पताल में भी चूहों का आतंक, प्रसूति वार्ड भी नहीं सुरक्षित, नवजात बच्चों को खतरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जेएएच समूह के कमलाराजा अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में चूहों का डर बना हुआ है। हालत यह है कि प्रसूताओं और नवजातों के बीच तक चूहे पहुंच रहे हैं। इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से दो नवजातों की मौत की घटना के बाद भी ग्वालियर के सबसे बड़े महिला अस्पताल ने सबक नहीं लिया है। यहां न चूहों को रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम हैं और ना ही संक्रमण से बचाव के उपाय।

नईदुनिया ने की वार्डों की पड़ताल नईदुनिया टीम ने न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलाजी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी वार्ड के साथ कमला राजा अस्पताल के बाल एवं शिशु रोग विभाग के वार्डों की पड़ताल की। इस दौरान पाया कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के प्रसूति पूर्व कक्ष और पोस्ट नेटल वार्ड में चूहे घूम रहे हैं। प्रसूति पूर्व कक्ष में भर्ती महिला मरीज की स्वजन रमा बाई ने बताया कि वार्ड में बड़े-बड़े चूहे हैं। रात में जमीन पर सोते समय यह ऊपर चढ़ जाते हैं। कई बार पलंग और खाने-पीने की चीजों पर भी कब्जा जमा लेते हैं। इतना ही नहीं अस्पताल परिसर में जगह-जगह इनके बिल भी नजर आ रहे हैं।