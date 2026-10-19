ग्वालियर में भाजपा नेता की गुंडागर्दी! बेटों के साथ मिलकर युवक को घर में घुसकर मारी गोली, CCTV में कैद वारदात

रविवार दोपहर भाजपा नेता बसंत गोडयाले अपने साथियों के साथ रुद्र के घर पहुंचे और धमकी दी। रुद्र का आरोप है कि उस पर फायर किया गया। गोली उसके हाथ में लगी है। इसके बाद यह लोग भाग गए। युवक का कहना है कि इन लोगों ने 15 दिन पहले भी नमन गुर्जर के साथ मारपीट की थी। यह लोग पूर्व में भी इस तरह की घटना कर चुके हैं।