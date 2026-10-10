अब बस, 20 दिन और बाकी; छत्तीसगढ़ में 31 अक्टूबर के बाद खुद के वाहन से मंत्रालय आएंगे 3500 कर्मचारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नया रायपुर स्थित मंत्रालय और सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सिटी बस से आवागमन की सुविधा जल्द खत्म हो जाएगी। रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के बीच बस संचालन के लिए हुआ वैकल्पिक समझौता 31 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है।

इसके बाद बस सेवा जारी रखना संभव नहीं होने की जानकारी मिलने पर पंजीयन विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को आने-जाने की व्यवस्था खुद करने के निर्देश दिए हैं। बसों का संचालन बंद होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि बस सेवा बंद करने से पहले कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था शासन को करना चाहिए, लेकिन अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। पत्र में क्या... महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कर्मचारियों को इस संबंध में सूचित किया गया है। पत्र के अनुसार, रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का अनुबंध 19 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया था। इसके बाद कर्मचारियों के आवागमन की सुविधा बनाए रखने के लिए नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के साथ एकल फेरे में बस संचालन को लेकर समझौता किया गया था। इसकी अवधि भी अब 31 अक्टूबर 2026 को पूरी हो रही है।