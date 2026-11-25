नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पिंटो पार्क के मरघट रोड पर चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर करीब 25 लाख रुपये का माल पार कर दिया। संतोष सिंह रजक का परिवार घर में सोता रहा और चोर 15 तोले सोने के गहने, करीब डेढ़ किलो चांदी और 95 हजार रुपये नकद समेट ले गए। वारदात के दौरान चोरों ने परिवार के सदस्यों को जिस कमरे में सोया हुआ था, उसके बाहर से कुंदी लगा दी। आशंका है कि चोर पड़ोसी के घर के रास्ते दाखिल हुए थे। गोला का मंदिर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।