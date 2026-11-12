ग्वालियर में मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी, SIR में 2.20 लाख कटे थे नाम, जुड़े सिर्फ 18 हजार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: एसआइआर यानि विशेष गहन पुनरीक्षण में ग्वालियर जिले से दो लाख 20 हजार के लगभग नाम कटे थे और अब एसएसआर यानि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में अभी तक 18 हजार से ज्यादा नाम जुड़ चुके हैं। एसएसआर-2027 का अभियान प्रचलन में है जिसमें अभी तक युवा जो नवीन मतदाता हैं एेसे 5895 नाम जुड़ चुके हैं।

मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 12 नवंबर को ग्वालियर जिले के सभी 1936 मतदान केन्द्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। जिले में सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची को अद्यतन करने की कार्रवाई की जा रही है। अभियान का उद्देश्य नए मतदाताओं के नाम जोड़ना, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना तथा मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन करना है।

11 दिसम्बर 2026 तक दावे व आपत्तियां मतदान केन्द्रों पर बीएलओ द्वारा 12 नवंबर से 11 दिसम्बर 2026 तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की जायेंगीं। चार जनवरी 2027 को निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। गुरूवार को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर रुचिका चौहान की मौजूदगी में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप मतदाता सूची सौंपी। कलेक्टर की अपील कलेक्टर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ग्वालियर जिले में भी मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान-2027 प्रचलन में है। राजनैतिक दल अपने-अपने मतदाता एजेंट की बैठक लेकर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन करने के लिये कहें। साथ ही कोई कमी पाई जाने पर अपने दावे-आपत्तियां दर्ज कराएं, जिससे इनका निराकरण कर शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जाती हैं। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल बनवारिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।