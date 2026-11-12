रेलवे यात्रियों के लिए अलर्ट! झांसी में काम के चलते ग्वालियर-बरौनी समेत कई 58 ट्रेनों के बदले रूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। झांसी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर एक पर होने वाला निर्माण कार्य ग्वालियर के रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ा सकता है। 20 नवंबर से 29 दिसंबर तक चलने वाले इस काम के कारण ग्वालियर से चलने वाली और यहां से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। किसी ट्रेन का प्लेटफार्म बदलेगा तो कोई झांसी की जगह दूसरे रास्ते से गुजरेगी। वहीं झांसी से दिल्ली जाने वाली ट्रेन अब ग्वालियर से चलेगी और दिल्ली से आने वाली ट्रेन का सफर ग्वालियर में ही समाप्त होगा। रेलवे ने 40 दिन की इस अवधि के लिए ट्रेनों का नया संचालन कार्यक्रम जारी किया है।

दरअसल, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर बैलास्ट लेस ट्रैक (बीएलटी) का निर्माण किया जाना है। इसके लिए रेलवे ने 20 नवंबर से 29 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया है। इस दौरान प्लेटफार्म नंबर एक से गुजरने वाली 58 ट्रेनों को दूसरे प्लेटफार्मों पर शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा 17 ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं, चार ट्रेनें निरस्त रहेंगी और कुछ ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से किया जाएगा।

ग्वालियर से चलने वाली ट्रेनों के प्लेटफार्म बदलेंगे निर्माण कार्य के चलते ग्वालियर से चलने वाली तीन प्रमुख ट्रेनों के झांसी स्टेशन पर प्लेटफार्म बदल दिए गए हैं। ग्वालियर-प्रयागराज एक्सप्रेस (11801) अब प्लेटफार्म नंबर एक के बजाय दो पर पहुंचेगी। ग्वालियर-हावड़ा एक्सप्रेस (12176) प्लेटफार्म नंबर तीन से संचालित होगी, जबकि ग्वालियर-वाराणसी एक्सप्रेस (11107) प्लेटफार्म नंबर दो पर आएगी। इन बदलावों की अवधि 20 नवंबर से 29 दिसंबर तक रहेगी। ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस अब इटावा होकर जाएगी ग्वालियर से बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी बदलाव किया गया है। ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस (11123) 20 नवंबर से 29 दिसंबर तक झांसी के बजाय इटावा होकर कानपुर पहुंचेगी। इसी तरह बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस (11124) भी कानपुर से इटावा होते हुए ग्वालियर आएगी। दोनों ट्रेनें प्रतिदिन संचालित होती हैं। ऐसे में इनके नियमित यात्रियों को बदले हुए मार्ग के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी।