Gwalior Education Scam: बीएड छात्रों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोलकर हड़पी आवास राशि, जांच समिति की रिपोर्ट भी गायब

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: बीएड छात्रों की आवास योजना की राशि में फर्जी दस्तावेज व हस्ताक्षर के आधार पर निकाले जाने की शिकायत प्रशासन के पास पहुंची है। इस मामले में बताया गया है कि संभागायुक्त के निर्देश पर जांच समिति का गठन भी हुआ था, लेकिन इसके बाद रिपोर्ट कहां गई पता नहीं है।

इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने को लेकर कलेक्टर ग्वालियर को शिकायती आवेदन दिया गया है। शिकायत में गंभीर आरोप है कि छात्रों की जानकारी के बिना आवास राशि के लिए कई तरह के फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया। इस मामले में जांच समिति की रिपोर्ट भी दबाने का आरोप लगाया गया है।