ग्वालियर में एलिवेटेड रोड के किनारे धंसी सड़क, चार मकानों में आई दरारें; निगम-PWD के दावों में उलझा कारण

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ढोली बुआ के पुल क्षेत्र में एलिवेटेड रोड के किनारे की सड़क अचानक ही शनिवार देर रात दरक गई। दरकने के कारण सड़क में चौड़ी दरारें आ गईं, साथ ही आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा।

अधिकारियों ने संभाला मोर्चा घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। निगम के अधिकारियों के मुताबिक स्वर्ण रेखा में एलिवेटेड रोड की खोदाई के चलते ये घटना हुई है, जबकि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों का कहना था कि मौके पर अभी कोई काम ही नहीं चल रहा है। देर रात तक अधिकारियों ने मौके पर मोर्चा संभाले रखा, लेकिन लोगों को किसी तरह की राहत नहीं मिल सकी।