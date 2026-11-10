ग्वालियर में आतिशबाजी से 22 जगह आग, सिकरौदा चौराहे पर पटाखों से भरी बस जलकर खाक

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में आतिशबाजी के कारण कुल 22 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आईं। नगर निगम के फायर अमले ने तत्परता से काम करते हुए आग को बुझाया, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई. आग लगने की सबसे बड़ी घटना रविवार सुबह सिकरौदा चौराहा के पास हुई, जहां एक बस की डिक्की में रखे पटाखों में धमाके के साथ आग लग गई।