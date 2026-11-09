दिलजीत के इंदौर कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, एमपी HC की ग्वालियर बेंच की ID से आया मेल, एजेंसियां अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के आधिकारिक ईमेल पते पर भेजे गए एक सनसनीखेज संदेश ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। अज्ञात प्रेषक द्वारा भेजे गए इस पत्र में 15 नवंबर को इंदौर में आयोजित होने वाले पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के संगीत कार्यक्रम के मुख्य मंच को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से उड़ाने की चेतावनी दी गई है।
इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित बंगले 'जलसा' को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर पुलिस, भोपाल स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और साइबर विंग ने संयुक्त रूप से मामले की जांच शुरू कर दी है।
ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी ने उच्च न्यायालय के पते पर धमकी भरा संदेश प्राप्त होने की पुष्टि की है। यद्यपि संदेश में ग्वालियर शहर में किसी स्थान को सीधे तौर पर लक्षित करने की बात नहीं कही गई है, फिर भी एहतियात बरतते हुए उच्च न्यायालय परिसर तथा न्यायाधीशों के आवासीय क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर आवाजाही की निगरानी की जा रही है।
साइबर विशेषज्ञों की प्रारंभिक पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है कि इस ईमेल को भेजने में विदेशी इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एड्रेस का प्रयोग किया गया है। जांच अधिकारी यह मानकर चल रहे हैं कि वास्तविक पहचान छिपाने और स्थान को भ्रमित करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) या किसी प्रॉक्सी सर्वर का सहारा लिया गया हो सकता है। तकनीकी विशेषज्ञ डिजिटल पदचिह्नों (डिजिटल फुटप्रिंट्स) की कड़ियों को जोड़कर मूल सर्वर और भेजने वाले तक पहुंचने में जुटे हैं।
दिलजीत दोसांझ के इस संगीत दौरे से जुड़े आयोजनों को लेकर पूर्व में भी धमकियों के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हाल ही में इंदौर के तीन निजी शैक्षणिक संस्थानों और नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यालय को भी ईमेल के जरिए विस्फोट करने की धमकियां मिली थीं।
इससे पूर्व दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण अनुमति को लेकर असमंजस बना था, जिसे व्यापक सुरक्षा प्रबंधों के बाद संपन्न कराया गया। वहीं, अक्टूबर माह में मुंबई की पूर्व महापौर के कार्यालय को भी इसी तरह का संदेश प्राप्त हुआ था।
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एक के बाद एक विभिन्न शहरों में मिल रही समान धमकियों के मद्देनजर मध्य प्रदेश पुलिस ने मुंबई और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ जानकारी साझा की है। इंदौर में प्रस्तावित आयोजन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हो सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कदम उठाए जाएंगे।