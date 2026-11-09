दिलजीत के इंदौर कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, एमपी HC की ग्वालियर बेंच की ID से आया मेल, एजेंसियां अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के आधिकारिक ईमेल पते पर भेजे गए एक सनसनीखेज संदेश ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। अज्ञात प्रेषक द्वारा भेजे गए इस पत्र में 15 नवंबर को इंदौर में आयोजित होने वाले पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के संगीत कार्यक्रम के मुख्य मंच को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से उड़ाने की चेतावनी दी गई है।

इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित बंगले 'जलसा' को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर पुलिस, भोपाल स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और साइबर विंग ने संयुक्त रूप से मामले की जांच शुरू कर दी है।