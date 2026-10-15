ग्वालियर में खाद्य विभाग की कार्रवाई, आनंद स्वीट्स और रामावतार डेयरी समेत पांच जगह से लिए सैंपल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने शहर के पांच प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित किए हैं। इनमें मिठाई, दूध, दही, घी, नमकीन, सोनपपड़ी, शिशु आहार श्रेणी के उत्पाद और सरसों तेल शामिल हैं। सभी नमूनों को जांच के लिए भोपाल स्थित खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अलग-अलग क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरीश राजौरिया ने मुरार स्थित आनंद स्वीट्स, माल रोड से गुजिया का नमूना लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सतीश शर्मा ने नाका चंद्रवदनी स्थित रामावतार डेयरी का निरीक्षण कर दूध, दही और घी के नमूने एकत्रित किए। वहीं, लखनलाल कोरी ने बहोड़ापुर के आनंद नगर स्थित अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी से हल्दीराम की सोनपपड़ी और नमकीन के नमूने लिए।