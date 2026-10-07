पहले बिहार के बोधगया से बौद्ध मठों में पैठ बनाई, फिर फर्जी आधार कार्ड पर बनवा डाले बांग्लादेशी पासपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में जाली दस्तावेजों के जरिए बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट बनवाने के मामले में नया राजफाश हुआ है। बंगाल और असम के रास्ते भारत में प्रवेश करने के बाद ये बांग्लादेशी बिहार के बोधगया स्थित मुख्य बौद्ध मठ पर पहुंचे थे।

सरगना असम के रास्ते भारत आया यहां से ही देशभर के बौद्ध मठों के भंते के संपर्क में आए, फिर अलग-अलग जगह स्थित बौद्ध मठ में पहुंचे। जहां-जहां ये बांग्लादेशी रहे आधार कार्ड में पते अपडेट करवाए। पुलिस के अनुसार, इस पासपोर्ट बनवाने वाले नेटवर्क का सरगना रियाल चौधरी असम के रास्ते भारत आया।