ग्वालियर में तोड़े जाएंगे 316 मकान और दुकान, तहसीलदार ने जारी किए नोटिस, बड़े स्तर पर चलाया जाएगा अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सेतु संभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए जमीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके लिए फूलबाग से लेकर गिरवाई तक 21.50 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया की जाएगी।

इसमें सरकारी और निजी भूमि पर बने 316 मकानों व दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सोमवार को तहसीलदार लश्कर मनीष जैन ने तोड़फोड़ के नोटिस जारी कर दिए हैं, जो दो दिन के अंदर तामील कराए जाएंगे। नोटिस तामील होने के बाद बड़े स्तर पर अभियान चलाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।