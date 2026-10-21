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CM मोहन यादव के दौरे के बीच ग्वालियर में डीन को मारा थप्पड़, जूनियर डॉक्टरों का हंगामा; आज से ओपीडी ठप

ग्वालियर में सीएम के दौरे के बाद गजराराजा मेडिकल कॉलेज के डीन को वकील द्वारा थप्पड़ मारने के विरोध में जूडा ने बुधवार को ओपीडी के समय पेन डाउन हड़ताल ...और पढ़ें

By Anoop BhargavEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 21 Oct 2026 07:59:13 AM (IST)Updated Date: Wed, 21 Oct 2026 07:59:13 AM (IST)
CM मोहन यादव के दौरे के बीच ग्वालियर में डीन को मारा थप्पड़, जूनियर डॉक्टरों का हंगामा; आज से ओपीडी ठप
ग्वालियर में डीन को थप्पड़ मारा। (नईदुनिया)

HighLights

  1. ग्वालियर के डीन को वकील द्वारा थप्पड़ मारने पर बवाल।
  2. जूडा (जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन) ने बुधवार को हड़ताल की।
  3. ओपीडी के समय पेन डाउन हड़ताल का किया ऐलान।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के ट्रामा सेंटर दौरे के बाद गजराराजा मेडिकल कॉलेज (जीआरएमसी) के डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ को वकील मनोज शर्मा द्वारा थप्पड़ मारे जाने के विरोध में जूनियर डाक्टर्स एसोसिएशन (जूडा) ने बुधवार को ओपीडी के समय पेन डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। जूनियर डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को सेवाएं नहीं देंगे। सिर्फ मानसिक रोग विभाग में नियमित सेवाएं जारी रहेंगी।

घटना से नाराज जूनियर डॉक्टरों ने इसे सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। जूडा ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बुधवार दोपहर 12 बजे तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की है। जूडा अध्यक्ष डॉ. धुआंराम गुर्जर ने कहा कि जब मेडिकल कॉलेज के डीन के साथ ही बाहरी व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, तो दूसरे डाक्टरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा।


ओपीडी में मरीजों को होगी परेशानी

बुधवार को जूडा की पेन डाउन हड़ताल के कारण ओपीडी में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जूनियर डॉक्टरों के काम नहीं करने से मरीजों को परामर्श और उपचार के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुधीर सक्सेना का कहना है जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर आवश्यकता अनुसार चिकित्सकों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं।

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