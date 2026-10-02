ग्वालियर में सरकारी राशन की बर्बादी, 11.70 लाख का 435 क्विंटल गेहूं सालभर से सड़ रहा

डिजिटल डेस्क। ग्वालियर में सरकारी राशन की किस तरह बर्बादी और बंदरबांट हो रही है, इसका जीता-जागता उदाहरण सामने आया है। एक साल पहले कालाबाजारी के शक में जब्त किया गया 435 क्विंटल से ज्यादा सरकारी गेहूं अब गोदाम में रखे-रखे सड़ने लगा है।

हालात को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग ने अब सीधे कलेक्टर कोर्ट को पत्र लिखकर इस बर्बादी की जानकारी दी है। बड़ा सवाल यह है कि अगर यह पूरा अनाज खराब हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? आप में छपी खबर में भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देख सकते हैं।

पुरानी छावनी गोदाम में सड़ रहा लाखों का अनाज करीब एक साल पहले ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग नंबर छह में खाद्य विभाग के दल ने छापा मारकर सरकारी बोरियों में भरा 860 बैग (435.71 क्विंटल) गेहूं पकड़ा था। इस जब्त गेहूं की कुल कीमत करीब 11 लाख 70 हजार 238 रुपये बताई गई थी।

दस्तावेजों की जांच में पता चला था कि 26 जून 2023 को यह अनाज रायसेन जिले से ग्वालियर के नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम (पीडीएस आपूर्ति के लिए) के लिए चला था।

लेकिन इसे सरकारी गोदाम में जमा करने की बजाय ट्रांसपोर्ट नगर के एक खुले परिसर में खाली करा लिया गया था। जब्ती के बाद से ही यह गेहूं एक साल से ज्यादा समय से पुरानी छावनी के सरकारी गोदाम में रखा है और अब खराब होने की कगार पर है।