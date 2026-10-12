ग्वालियर के जीवाजी क्लब में 2 घंटे चला हंगामा, सदस्यों के दबाव के आगे झुके पदाधिकारी, अब दिसंबर में होंगे चुनाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर : जीवाजी क्लब की रविवार को हुई एनुअल जनरल मीटिंग (एजीएम) में चुनाव की तारीख को लेकर जमकर हंगामा हुआ। करीब दो घंटे चली बैठक में सदस्यों ने वर्तमान कार्यकारिणी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए खर्चों का ब्योरा मांगा। आयोजनों में एक ही राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने और क्लब सदस्यों की अनदेखी के आरोप भी लगाए गए।
माहौल उस समय और गरमा गया, जब चुनाव मार्च में कराने के प्रस्ताव के सामने सदस्यों ने 20 दिसंबर की तारीख पर जोर दिया। अंततः सदस्यों की राय के आधार पर 20 दिसंबर को चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। इसके पूर्व एजीएम में पदाधिकारियों ने दो वर्ष में किए गए डवलपमेंट के बारे में बताया। उसके बाद से ही विरोध के सुर फूटने लगे।
बैठक में अध्यक्ष राजेंद्र सेठ और सचिव संजय वर्मा को सदस्यों के सवालों का सामना करना पड़ा। सदस्यों ने वर्षभर के आयोजनों और अन्य गतिविधियों पर हुए खर्च का हिसाब मांगा, लेकिन बैठक में इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। कुछ सदस्यों ने यह भी सवाल उठाया कि क्लब के कार्यक्रमों में एक ही राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता क्यों दी गई और अपने ही सदस्यों को अपेक्षित महत्व क्यों नहीं मिला।
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